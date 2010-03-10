Французский специалист Филипп Труссье возглавит сборную Кот-д’Ивуара, сообщает японская газета Sports Nippon. По данным издания, тренер уже достиг соглашения с местной футбольной федерацией. Ожидается, что официально о подписании контракта будет объявлено в конце недели. Напомним, что ранее агент шведского специалиста Свена-Йорана Эрикссона выразил уверенность в том, что сборной Кот-д’Ивуара на чемпионате мира будет руководить Гус Хиддинк. Прежний тренер ивуарийской сборной Вахид Халилходжич был уволен в прошлом месяце. Sports.ru