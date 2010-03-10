Российский сноубордист «набросился» на канадских болельщиков

Российский сноубордист Станислав Детков объяснил свое поражение в полуфинальном заезде в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх 2010 года тем, что ему помешали канадские болельщики. Об этом сообщает сайт газеты «Советский спорт». По словам Деткова, они очень активно поддерживали его соперника по полуфиналу канадца Джейси Джея Андерсона. Детков подчеркнул, что в Канаде, когда болельщики «начинают орать», у спортсменов появляется «мандраж». По словам Деткова, те, кто не могут побороть это состояние, проигрывают. На Олимпиаде-2010. Детков проиграл Андерсону в полуфинальном заезде. В заезде за третье место россиянин уступил французу Матье Боззетто. Объясняется ли его поражение в борьбе с французским сноубордистом поведением болельщиков, Детков не уточнил. В то же время россиянин подчеркнул, что Боззетто заслуживал бронзовую медаль.