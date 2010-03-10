Обрадович просит о переносе матча из-за угрозы националистических выступлений

Капитан сборной Сербии Богдан Обрадович выступил с просьбой провести четвертьфинальный матч Сербия – Хорватия в Загребе, а не в Сплите, как планировалось хозяевами кортов изначально. По мнению сербской команды, при проведении матча в Сплите выше вероятность агрессивных националистических выступлений хорватских болельщиков. «Надеюсь, они прислушаются к нам, поскольку при проведении в Сплите мы будем подвергнуты угрозе». Хорватская газета Jutarnji List уже назвала слова Обрадовича «началом психологической атаки за четыре месяца до матча», в то время как вторая ракетка мира серб Новак Джокович заявил: «Я слышал, что ребята из моей команды не хотят играть в Сплите, но я считаю, что военные годы остались далеко позади, так что не стоит принимать все слишком близко к сердцу», – передает Tennis.com.