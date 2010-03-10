Украинские фехтовальщики собрали целый урожай медалей

В последний день чемпионата Европы среди кадетов в Афинах украинская шпажная сборная в составе Натальи Бондаренко, Владлены Хавалджи, Ксении Пантелеевой и Вероники Ширшовой завоевала серебреную награду. Подробности «СПОРТглавреду» сообщила пресс-секретарь Национальной федерации фехтования Украины Дарья Недашковская. К финалу украинки шли уверенно: в 1/8 финала победили испанок 45:32, в четвертьфинале обыграли сборную Израиля 45:37, а в полуфинале выиграли у итальянок 45:36. А вот в финальном поединке нашим девушкам немного не повезло: встречу за золото мы проиграли россиянкам со счетом 37:45. Всего 6 ударов не хватило сборной саблистов до бронзовой награды. В поединке за третье место команда украинцев в составе Дмитрия Раскосова, Алексея Стаценко, Романа Сидоренко и Вадима Плазия уступила итальянцам со счетом 39:45. Технические результаты: Шпага женская (командные): 1. Россия 2. Украина 3. Италия Сабля мужская (командные) 1. Россия 2. Германия 3. Италия 4. Украина На третий день чемпионата Европы среди кадетов украинская копилка пополнилась второй бронзовой медалью, которую завоевала команда саблисток в составе бронзовой призерки личного первенства Алины Комащук, Марины Семенько, Анастасии Ермолович и Елены Прокуды. Начало командных соревнований прошло у наших девушек достаточно уверенно. Получив по итогам личных соревнований третье место в классификации, украинки пропустили встречу 1/8 финала, а в четвертьфинале обыграли полек 45:35. Путь к финалу им преградила сборная России, встречу с которой девчонки проиграли со счетом 34:45. Таким образом, нашим девушкам пришлось бороться за третье место. Бронзовую награду украинки разыграли с командой француженок. Поединок завершился со счетом 45:35 в пользу наших девушек. Технические результаты: 1. Венгрия 2. Россия 3. Украина На прошедшем Гран При в Стокгольме украинский шпажист Богдан Никишин завоевал бронзовую награду. В первых двух боях Никишину достались соперники испанцы: в 1/32 финала Жозе Луис Абажо, а в 1/16 финала Марк Фонт. Поединки с этими спортсменами закончились со счетом 15:10 и 15:9 в пользу Богдана. В 1/8 финала Богдан легко победил иранца Али Ягхубиана 15:9, а в четвертьфинале расправился с итальянцем Паоло Пиззо 15:11. Полуфинальный поединок с немцем Йоргом Филдером Богдан проиграл с отрывом всего в один укол – 9:10. В командных соревнованиях, которые следовали за личным первенством, шпажная сборная Украины заняла пятое место. Победив в 1/8 финала команду Китая 45:38, наши спортсмены уступили в четвертьфинальном поединке эстонцам 33:41. Технические результаты: Шпага мужская (личные) 1. Сеунг Хва Жунг (Корея) 2. Йоргом Филдеро (германия) 3. Геза Имре (Венгрия) 3. Богдан Никишин (Украина) 14. Игорь Рейзлин 16. Максим Хворост 50. Анатолий Герей 76. Евгений Макиенко 98. Ошаров Виталий 119. Сергей руденко 154. Александр Дымарь