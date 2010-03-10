«БМВ-Заубер» еще не нашел титульного спонсора

Несмотря на слухи о том, что на Гран-при Бахрейна команда «БМВ-Заубер» представит титульного спонсора, владелец конюшни Петер Заубер сообщил, что пока швейцарский коллектив не нашел серьезного финансового партнера. «После ухода «БМВ» и покупки команды у нас было слишком мало времени на поиск партнера или титульного спонсора. Наша заявка была подтверждена лишь 13 декабря, так что конкретные переговоры со спонсорами начались бы очень поздно. Однако мы гарантируем выступления в сезоне-2010, хотя, чем больше было бы у нас спонсоров, тем лучше бы мы смогли развить болид. Ни один из наших пилотов не принес денег. Я нанял их только из-за их достижений. Но надеюсь, их присутствие откроет нам испанский и японский рынки. Несмотря на кризис, эти регионы экономически сильны. Что касается названия конюшни, то тут все просто. Прошлым летом мы подали заявку в ФИА на выступления в сезоне-2010 под именем «БМВ-Заубер». Это до сих пор наше название. Мы еще не объявляли о его смене и даже не думали, когда будем этим заниматься», – цитирует Заубера 20 Minuten. Кроме того, швейцарец прокомментировал слухи о том, что болид C29 бережнее других автомобилей «Формулы-1» обращается с шинами. «Я уже много раз говорил: интерпретация тестов похожа на гадания на кофейной гуще. За долгие годы в «Ф-1» я отношусь ко всему этому очень осторожно», – добавил Заубер. Sports.ru