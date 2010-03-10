Валуев узнал о срыве боя с Кличко из СМИ

Российский боксер-тяжеловес Николай Валуев рассказал, что он узнал о срыве своего боя с украинцем Виталием Кличко через телевидение. По словам Валуева, его команда направила Кличко новое предложение об условиях проведения поединка, но вскоре боксер узнал, что украинец будет драться с поляком Альбертом Сосновским. Российский боксер рассказал о ходе переговоров с Кличко и об их неожиданном для него завершении в своем блоге на сайте Sportbox.ru. Посвященная этому вопросу запись озаглавлена «Вот вам вся правда о переговорах с Кличко». О том, что переговоры о бое Кличко - Валуев завершились неудачей, стало известно 9 марта. В этот же день украинец объявил о том, что 29 мая он проведет поединок с Сосновским. Этот бой пройдет в немецком Гельзенкирхене на стадионе футбольного клуба «Шальке». В 2009 году младший из братьев Кличко Владимир дрался на этой арене с Русланом Чагаевым из Узбекистана, и тот поединок собрал 61 тысячу зрителей. Валуев, комментируя решение Виталия Кличко провести бой с Сосновским, отметил, что во всей Германии и даже Европе вряд ли соберется 60 тысяч желающих увидеть это «зрелище». Россиянин считает, что, учитывая уровень польского боксера, зрители «даже не успеют допить первое пиво». Lenta.ru