Гуссен: Чемберс накажет Владимира Кличко

Промоутер американского супертяжеловеса Эдди Чемберса Дэн Гуссен заявил, что его удивило поведение братьев Кличко, которые спорят о том, кто из них проведет поединок против Чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе Дэвида Хэя, передает Чемпионат.ру. «Меня сильно поразило то, что они спорят о том, кто из них встретится с Хэем. Они ведут себя так, будто предстоящие их поединки проходные. Если Виталий проиграет Сосновски, то может вообще завершить карьеру», - сказал Гуссен. «Но больше меня удивил Владимир. Ему будет противостоять мотивированный, сильный и талантливый Эдди Чемберс. Эдди накажет Владимира за такое отношение», - заявил он. «К сожалению, Владимир и Виталий не похожи ни на одного великого тяжеловеса из прошлого. Именно из-за этого они не пользуются популярностью среди американцев», - добавил Гуссен. Ранее Виталий Кличко рассказал о том, как со своим братом Владимиром собирается проучить Дэвида Хея. Напомним, что Виталий Кличко проведет бой с Альбертом Сосновски 29 мая, а Владимир Кличко встретится с Эдди Чемберсом 20 марта.