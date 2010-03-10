Футболистам «Крыльев Советов» выплатили зарплату

Клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Крылья Советов» из Самары расплатился с долгами по зарплате игрокам. В среду, 10 марта, футболистам выплатили зарплату за январь и февраль 2010 года. С этого дня клуб приступил к исполнению бюджета на 2010 год, выплатив зарплату игрокам, тренерам и другим сотрудникам, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на официальный сайт «Крыльев Советов». Поступившие средства были направлены на «финансирование жизнедеятельности клуба», в частности, на тренировочные сборы основной и молодежной команд, экипировку и подготовку самарского стадиона «Металлург» к старту чемпионата России. В межсезонье-2009/10 существовала вероятность, что «Крылья Советов» из-за финансовых трудностей не смогут принять участия в чемпионате России. 9 марта стало известно, что футболисты команды пригрозили руководству клуба забастовкой, заявив, что не выйдут на поле в матче первого тура с «Зенитом» (13 марта), если им не выплатят причитающиеся деньги. 9 марта семь болельщиков «Крыльев Советов» начали бессрочную голодовку в самарском Музее футбола. Болельщики потребовали отставки топ-медежеров клуба, а также вмешательства в ситуацию местных властей.