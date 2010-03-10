Вину за провал на Олимпиаде Мутко переложил на тренеров

Глава Минспорттуризма России Виталий Мутко признал, что при подготовке российской сборной к Олимпиаде в Ванкувере был допущен ряд ошибок. «Конечно, мы допустили ряд ошибок, в том числе вместе с федерациями - в подготовке, в подборке игроков, в психологической устойчивости», - цитирует Интерфакс выступление Мутко на коллегии министерства. По его словам, спортивные федерации до конца марта проведут глубокий анализ итогов выступления спортсменов на Олимпиаде. Кроме того, министр не исключил, что одной из ошибок мог стать и неправильный подбор тренеров. Как отметил Мутко, необходимо также проанализировать итоги Олимпиады и сделать правильные выводы, «а кое-кому нужно самокритично дать себе оценку». Он подчеркнул, что сегодня серьезно возросла конкуренция в мировом спорте. «26 стран завоевали медали на этой Олимпиаде, 19 - получили золотые. Это говорит о том, что в последние годы мировые державы рассматривают спорт высших достижений как мерило социально-экономического развития, как элемент единения нации», - сказал Мутко. В этой связи он отметил, что из 15 зимних видов спорта и 86 дисциплин, представленных на Олимпиаде в Ванкувере, Россия конкурентоспособна лишь в пяти видах и 30 дисциплинах. Как отметил глава Минспорттуризма, необходимо срочно усилить подготовку спортсменов и по тем дисциплинам, которым в России пока не уделялось должное внимание. По словам Мутко, каждый регион должен подготовить программу развития спорта, поскольку роль регионов в подготовке спортсменов очень велика. Министр также подчеркнул, что необходимо усилить внимание к урокам физкультуры в школе, которым, по его мнению, необходимо отвести три часа в неделю.