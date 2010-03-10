Димитров: Я прекратил работать с Валуевым и никаких отношений с ним не имею

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев прекратил сотрудничество со своим менеджером Борисом Димитровым. Напомним, что ранее Димитров высказывал недовольство по поводу того, что право ведения переговоров о поединке с Виталием Кличко было передано американскому промоутеру Дону Кингу. В итоге переговоры зашли в тупик, а Кличко нашёл себе другого соперника – Альберта Сосновски. «Я прекратил работать с Николаем и сейчас никаких отношений с ним не имею», – цитирует Димитрова Lifesports.ru.