«Бриджстоун»: В Бахрейн привезем ультрамягкий и средний типы покрышек

Глава автоспортивного подразделения «Бриджстоуна» Хирохиде Хамасима рассказал о вызовах, с которыми в 2010 году столкнется японская компания, а также отметил, что на Гран-при Бахрейна команды будут использовать ультрамягкий и средний типы шин. «В 2010 году «Бриджстоун» столкнется с техническим, и логистическим вызовами. Отмена дозаправок привела к тому, что мы модифицировали конструкцию покрышки, и поэтому составы сухих шин стали иными. Из-за того, что в начале гонок болиды будут тяжелее примерно на 100 килограмм, мы увидим новые стратегии пит-стопов. Кроме того, десятка быстрейших машин будет начинать гонку на тех же самых покрышках, которые у них были во время лучшего круга в третьем сегменте квалификации – это также повлияет на гоночную стратегию. С точки зрения логистики, мы теперь будем поставлять шины новым командам, а общее количество гонок увеличилось до 19-и. Конфигурация трассы в Бахрейне в этом году изменилась – появились дополнительные восемь поворотов. Это окажется влияние на износ шин и настройки автомобилей. На эту гонку мы привезем ультрамягкие покрышки с наилучшим диапазоном работы при невысоких температурах, а также резину среднего типа, которая лучше всего работает в диапазоне высоких температур. Все это приводит к очень интересной первой гонке чемпионата, особенно учитывая, что количество предсезонных тестов было ограниченным», – цитирует Хамасиму пресс-служба «Бриджстоуна». СПОРТ СЕГОДНЯ