Кафельников одержал победу на турнире в Цюрихе

Россиянин Евгений Кафельников одержал победу в первом матче на турнире серии АТР Champions Tour в Цюрихе. Во вторник 36-летний Кафельников, выступающий в группе А, обыграл испанца Серхи Бругеру со счетом 4:6, 6:3, 10:6. В четверг россиянин встретится с хорватом Гораном Иванишевичем, который обыграл американца Майкла Чанга – 6:4, 7:6. В группе В выступают голландец Рихард Крайчек, американец Джон Макинрой, швед Стефан Эдберг и француз Анри Леконт. В финале турнира сыграют победители групп, сообщает РИА Новости.