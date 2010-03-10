Итальянский велогонщик попался на допинге

Итальянский велогонщик Массимо Джунти попался на употреблении запрещенного препарата эритропоэтина (ЕРО). Допинг был обнаружен в организме 35-летнего спортсмена две недели назад во время внесоревновательного допинг-контроля. Пока Джунти временно отстранен от всех соревнований, сообщает Associated Press. Временную дисквалификацию итальянцу вынес Международный союз велогонщиков (ICU), и она будет действовать до тех пор, пока свое решение не вынесет Федерация велоспорта Италии. Как правило, в таких случаях велогонщиков дисквалифицируют на два года. Джунти, выступающий за команду «Андрони Джокаттоли», имеет право потребовать провести повторное вскрытие допинг-пробы. «Лента.ru»