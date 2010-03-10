Президент Алжира пригласил Зидана на пост тренера футбольной сборной

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика предложил советнику президента мадридского «Реала» Зинедину Зидану пост главного тренера сборной Алжира по футболу по окончании чемпионата мира 2010 года. Об этом пишет французское издание Sud-Ouest. Зидан попросил время на размышление. Когда именно Зидан даст Бутефлике ответ, не уточняется. Контракт нынешнего наставника сборной Алжира 63-летнего Рабаха Саадана заканчивается после ЧМ-2010. По замыслу Бутефлики, его должен заменить Зидан, появление которого на посту тренера национальной команды поможет улучшить имидж Алжира за рубежом. 37-летний Зидан работает советником президента «Реала» Флорентино Переса с июня 2009 года. Во время игровой карьеры Зидан выступал за французские «Канн» и «Бордо», итальянский «Ювентус» и «Реал». За сборную Франции Зидан провел 108 матчей и забил 31 гол. Зидан родился в Алжире, но его семья эмигрировала во Францию, когда будущему футболисту было два года. В 2006 году Зидан стал кавалером алжирского ордена Национальных заслуг третьей степени. «Лента.ru»