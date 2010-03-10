Энен: Надеюсь завоевать в Индиан-Уэллсе первый титул в сезоне

Финалистка Australian Open-2010 экс-первая ракетка мира бельгийка Жюстин Энен, получившая wild card на турнир BNP Paribas Open, начинающийся сегодня в Индиан-Уэллсе, поделилась своим предстартовым настроением. «Я очень рада возможности снова выступить в туре и надеюсь развить в Индиан-Уэллсе успех, который до сих сопутствовал мне в текущем году. Поддержка здешних болельщиков всегда была фантастической, и я надеюсь завоевать тут свой первый титул в этом сезоне», – цитирует чемпионку Индиан-Уэллса-2004 Reuters. Напомним, в третьем матче первого игрового дня на центральном корте Indian Wells Tennis Garden Энен сыграет со словачкой Магдаленой Рыбариковой. СПОРТ СЕГОДНЯ