Вейр пропустит чемпионат мира

Американский фигурист Джонни Вейр не выступит на чемпионате мира-2010 в Турине, но не собирается заканчивать карьеру. «Я понимаю важность этих соревнований, но мне нужен небольшой отдых. Могу заверить всех, что у меня остались силы и желание работать над техникой. Я хочу быть лучшим фигуристом и завоевывать медали для своей страны, но, надеюсь, что все уважают мое решение – сделать небольшую паузу. Потом я продолжу трудиться. Надеюсь, что следующий сезон станет самым захватывающим в моей карьере», – приводит слова Вейра AP. Вместо Вейра в Турине выступит чемпион мира среди юниоров Адам Риппон. СПОРТ СЕГОДНЯ