Ф/катание. Россияне объявили состав на чемпионат мира

Тренеры сборной России определились с составом команды на чемпионат мира, который состоится в Турине с 22 по 28 марта. Всего в чемпионате примут участие 220 спортсменов из 53 стран, сообщает ИТАР-ТАСС. Состав сборной России на чемпионат мира: Женщины: Алена Леонова, Ксения Макарова. Мужчины: Артем Бородулин, Евгений Плющенко. Пары: Оксана Домнина – Максим Шабалин, Яна Хохлова – Сергей Новицкий, Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев. Танцы на льду: Александр Смирнов – Юко Кавагути, Мария Мухортова – Максим Траньков, Вера Базарова – Юрий Ларионов. СПОРТ СЕГОДНЯ