Президента Федерации бобслея России взял на Олимпиаду друга вместо тренера

На Олимпийские игры в составе российской делегации отправился друг президента Федерации бобслея и скелетона Никиты Музыря – президент Федерации биатлона Москвы Владимир Малин, который занял вымышленную должность заместителя главы Федерации бобслея России. В то же время многим тренерам российских спортсменов, в том числе бронзовых призеров Ванкувера Александра Зубкова и Алексея Воеводы, олимпийской аккредитации не досталось. Вице-президент Федерации бобслея России Владимир Мысев заявил, что Владимир Малин имеет тесные дружеские отношения с президентом федерации, что, по всей видимости, и стало причиной его поездки в Ванкувер в составе сборной по бобслею. «Почему Малин вошел в состав нашей бобслейной делегации? Этот вопрос вы задайте Никите Игоревичу. Они имеют друг к другу отношения близкие. Но какие там идут взаимоотношения, я вам не подскажу», – заявил Мысеев. Генеральный секретарь федерации Максим Тестов, подтвердил, что Малин на самом деле не занимает ту должность, что ему была предоставлена в составе официальной олимпийской делегации. «Вопрос, почему Владимир Малин был назначен заместителем руководителя российской команды по бобслею, следует задать президенту нашей федерации Никите Музырю. Но на самом деле Малин заместителем руководителя не являлся», – приводит слвоа Тестова Infox.ru. СПОРТ СЕГОДНЯ