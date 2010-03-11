Ф/катание. ЮЧМ. Перцов не прошел квалификацию

Ученик Марины Амирхановой Станислав Перцов не прошел квалификацию на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию. Украинец занял лишь 29-е место в короткой программе, тогда как для попадания в произвольную нужно войти в число 24-х лучших. Произвольная программа на расстановку в первой тройке в соревнованиях спортивных пар не повлияла. Первыми так и остались китайцы Венжинь Суи и Конг Хан. Серебро и бронзу выиграли японцы Наруми Такахаши/Мервин Тран и россияне Ксения Столбова/Федор Климов. Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров. Гаага Парни. Короткая программа 1. Грант Хохштайн (США) – 71,35 2. Киган Мессинг (США) – 68,90 3. Юзури Ханью (Япония) – 68,75 …29. Станислав Перцов (УКРАИНА) – 46,10