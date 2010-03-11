Болт признан лучшим спортсменом 2009 года

В столице Обьединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби, названы имена лучших спортсменов 2009 года. Спортсменом года стал ямайский атлет Усэйн Болт. Он уже признавался лучшим в прошлый раз, три золотых медали Чемпионата мира позволили повторить успех сейчас. Лучшей спортсменкой признана американская теннисистка Серена Уильямс. Чемпион мира в Формуле 1 Дженсон Баттон признан лучшим новичком года. Также была награждена его конюшня «Браун» - как лучшая команда года. Бельгийcкая теннисистка Ким Клийстерс совершила самое впечатляющее возвращение года, выиграв турнир Большого Шлема US Open после двухлетнего перерыва в карьере. sovsport.ru