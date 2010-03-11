Хиддинк дал согласие возглавить сборную Кот-д'Ивуара

Голландский футбольный тренер Гуус Хиддинк согласился возглавить сборную Кот-д'Ивуара на время подготовки и выступления этой команды на чемпионате мира 2010 года. Планируется, что контракт Хиддинка с Федерацией футбола Кот-д'Ивуара будет действовать с 15 мая по 15 июля 2010 года, сообщает Associated Press со ссылкой на ивуарийский телеканал NOS. По данным NOS, прежде чем Хиддинк официально возглавит сборную Кот-д'Ивуара, он должен договориться о расторжении контракта с Российским футбольным союзом (РФС). Соглашение голландца с РФС действует до конца июня, и голландский тренер неоднократно заявлял, что отработает контракт до конца. Информация о том, что Хиддинк может возглавить сборную Кот-д'Ивуара, появилась на прошлой неделе - вскоре после увольнения с поста главного тренера этой команды Вахида Халилходжича. 10 марта агентство Reuters сообщило, что Федерация футбола Кот-д'Ивуара сделала предложение известному французскому тренеру Филиппу Труссье. В этот же день российское издание «Спорт-Экспресс» написало, что переговоры Хиддинка с ивуарийцами зашли в тупик из-за слишком высоких требований голландского тренера по зарплате. Агент Хиддинка Кис ван Ньювенхейзен в интервью голландской газете De Telegraaf заявил, что подписанию контракта с Федерацией футбола Кот-д'Ивуара мешает соглашение наставника с РФС. Чемпионат мира 2010 года пройдет с 11 июня по 11 июля в ЮАР. Сборная Кот-д'Ивуара будет выступать в одной группе с Бразилией, Португалией и КНДР. С 1 августа Хиддинк приступит к исполнению обязанностей главного тренера сборной Турции, контракт с которой он подписал до середины 2012 года.