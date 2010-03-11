Нашлась «золотая» клюшка Кросби. Ее «переправляли» в музей Санкт-Петербурга

Клюшка лидера сборной Канады по хоккею Сидни Кросби, которой он забросил победную шайбу в финале Олимпиады-2010 с США, нашлась на пути в Россию. «Золотая» клюшка, пропавшая после финала, обнаружилась в Торонто, откуда ее должны были отправить в Музей славы IIHF (Международная федерация хоккея с шайбой) в Санкт-Петербурге, сообщает Associated Press. Каким образом клюшка оказалась среди хоккейной экипировки, предназначенной для музея в Санкт-Петербурге, не уточняется. По словам директора сборной Канады Скотт Сэлмонда, клюшку уже отправили Кросби. Ранее хоккеисту прислали фотографии найденной клюшки, и он подтвердил, что именно ей он забросил победную шайбу Игр-2010. По окончании матча Канада - США (3:2 в овертайме) у Кросби пропала не только клюшка, но и одна из краг. Ее удалось обнаружить среди вещей другого нападающего сборной Канады Патриса Бержерона. Пропажа экипировки Кросби обнаружилась после того, как его «золотую» клюшку попросили передать в канадский Зал хоккейной славы в Торонто. Нашедшему клюшку пообещали награду в размере десяти тысяч долларов. Получит ли кто-то эти деньги, неизвестно.