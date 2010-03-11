Наставник «Реала» отказался уходить в отставку

Главный тренер мадридского «Реала» Мануэль Пельегрини заявил, что он не собирается уходить в отставку после вылета команды из Лиги чемпионов. Вечером 10 марта «Реал» сыграл вничью с «Лионом» (1:1) в ответном матче 1/8 финала и по сумме двух встреч потерпел поражение. Во Франции «Лион» победил со счетом 1:0, сообщает интернет-издание Goal.com. На послематчевой пресс-конференции Пельегрини признал, что поражение от «Лиона» стало для него очень тяжелым. Однако, по словам чилийского тренера, в отставку он уйдет только в том случае, если решение об этом примет совет директоров "Реала". Пельегрини отметил, что ему хотелось бы выиграть все турниры, но теперь "Реалу" надо сосредоточиться на борьбе за победу в чемпионате Испании. В первенство страны мадридцы делят первое-второе место с «Барселоной», опережая каталонцев за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Пельегрини возглавил «Реал» в июне 2009 года. В сезоне-2009/10 мадридская команда завершила борьбу не только в Лиге чемпионов, но и в Кубке Испании.