Кака: Можем лишь попросить прощения у болельщиков

Полузащитник «Реала» Кака после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом» (1:1) выразил сожаление, что команда не сумела добраться до финала турнира. «Для «Реала» это большой провал. Мы лишь можем попросить прощения у болельщиков. Всегда хотели сыграть в финале на «Бернабеу», но не смогли этого добиться. За свою карьеру я преодолел много сложных моментов. С этим мы должны справиться вместе. Мы создали много моментов, однако не использовали их. В Лиге чемпионов за это приходится платить», – цитирует Кака Marca. СПОРТ СЕГОДНЯ