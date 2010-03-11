Тони Надаль: Рафаэль в хорошей форме, но ему пока не хватает игровой практики

Тренер и дядя третьей ракетки мира испанца Рафаэля Надаля Тони Надаль рассказал о настрое своего племянника перед стартом турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, действующим победителем которого он является. «Моральный дух Рафы очень высок, он работает с огромным желанием, теперь дело за победами. Я вижу, что он сейчас в хорошей форме, как это было до травмы, но ему пока не хватает игровой практики. Он хочет быть на вершине и знает, что может этого добиться. Но теннис как экзамен – никогда точно не знаешь. Но мне кажется, Рафа готов к этому экзамену. Мы постоянно совершенствуемся, стараемся искать пути улучшения игры. И мы готовы – ведь это наша характерная черта», – приводит слова Тони Надаля GoTennis со ссылкой на испанские СМИ. Напомним, в Индиан-Уэллсе Надаль, посеянный под третьим номером, начнет выступление со второго круга, где сыграет с теннисистом из квалификации. СПОРТ СЕГОДНЯ