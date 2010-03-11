Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи. Результаты

Состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Их результаты… Манчестер Юнайтед Англия – Милан Италия – 4:0 (1:0, 3:0) Голы: 1:0 – Руни (13), 2:0 – Руни (46), 3:0 – Пак Чжи Сун (59), 4:0 – Флетчер (87). Первый матч – 3:2. Реал Испания – Лион Франция – 1:1 (1:0, 0:1) Голы: 1:0 – Роналду (6), 1:1 – Пьянич (75). Первый матч – 0:1. Арсенал Англия – Порту Португалия – 5:0 (2:0, 3:0) Голы: 1:0 – Бендтнер (9), 2:0 – Бендтнер (25), 3:0 – Насри (63), 4:0 – Эбуэ (66), 5:0 – Бендтнер (90, пенальти). Первый матч – 1:2. Фиорентина Италия – Бавария Германия – 3:2 (1:0, 2:2) Голы: 1:0 – Варгас (27), 2:0 – Йоветич (54), 2:1 – ван Боммел (60), 3:1 – Йоветич (64), 3:2 – Роббен (65). Первый матч – 1:2.