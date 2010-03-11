Галлиани: Без важных игроков основы тяжело играть с «МЮ» на равных

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани догадывался, что его клуб покинет Лигу чемпионов после матча на «Олд Траффорд». «Когда перед матчем стало ясно, что не сыграют Пато, Неста и Антонини, я знал, что «Милану» это так просто не сойдет с рук. Без важных игроков основы тяжело играть с такими клубами как «МЮ» на равных. Я не думаю, что этот вылет скажется на дальнейших результатах команды и мы продолжим бороться за «золото» в Серии А», - цитирует Галлиани Football Italia. Также задел вице-президент и состояние стадионной инфраструктуры в Италии. А все потому, что в скором времени Бундеслига может обогнать Италию, как в таблице коэффициентов (после вылета «Милана» и «Фиорентины»), так и в популярности чемпионата. «Главная наша проблема – стадионы. В Германии уже почти все арены обновились или заканчивают модернизацию. У нас же ситуация очень плачевна и пока не знаю, как скоро ее можно будет исправить. Посмотрите, в Болонье и Бергамо стадионы 1920-го года постройки и кроме косметического ремонта там никаких работ за все время не производилось! Если бы у «Милана» был доход 100 млн. евро в год, то мы бы без проблем построили новую арену, а так вынуждены делить своими деньгами от ТВ-трансляций с маленькими клубами. В Испании, например, так не делают, поэтому «Барса» или «Реал» могут позволить себе купить кого угодно!» «Спорт.ua»