Хэмилтон хотел бы сыграть секретного агента в кино

Чемпион мира 2008 года Льюс Хэмилтон, выступающий за «Макларен» признался, что с детства хотел сыграть в фильме про Джеймса Бонда. Англичанин не случайно заговорил о секретных агентах – вместе со своим спонсором Reebok он запустил онлайн-игру Lewis Hamilton: secret life, которая продлится до октября. «Когда я был моложе, то действительно думал о себе как о новом черном Джеймсе Бонде. Думаю, это было бы классно. Да даже просто сыграть любую роль в фильме про Бонда было бы круто – даже если бы это была пятисекундная роль плохого парня на втором плане», – цитирует Хэмилтона Reuters. На сайте игры посетители могут посмотреть видеоролик, в котором Льюис играет секретного агента – Хэмилтон забирается в особняк, который явно принадлежит нехорошим людям. «Понятно, что я бы никогда не стал врываться в чужие дома, но в каком-то роде круто вот так притвориться, что я все это проделал», – добавил гонщик. СПОРТ СЕГОДНЯ