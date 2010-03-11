Сегодня будет утвержден эскиз «народной» медали Плющенко

Сегодня в 16.00 в Санкт-Петербурге в Академии волейбола Платонова пройдет заседание конкурсной комиссии по вопросу итогового обсуждения дизайна и текста по проекту «Народная медаль Евгения Плющенко». На обсуждение будут вынесены до 10 вариантов медали, авторами которых являются дизайнеры, художники-ювелиры Санкт-Петербурга и Республики Саха (Якутия). После окончательного утверждения эскиза медали материал будет незамедлительно передан в ОАО «Золото Якутии» для изготовления форм и отливки «Народной медали Евгения Плющенко». Ориентировочная дата вручения памятного знака народного признания истинного победителя Олимпийских игр в Ванкувере намечена на 4 апреля 2010 года на Открытом чемпионате Санкт-Петербурга по черлидингу «Северная Пальмира – 2010», сообщает «БалтИнфо».