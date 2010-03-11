Украина определилась с соперниками для подготовки к Евро-2012

Вице-президент Федерации футбола Украины Владимир Лашкул сообщил, что 29 мая национальная сборная сыграет контрольный поединок с командой Румынии. «На сегодня достигнута договоренность со сборной Румынии, с которой наша команда встретится 29-го мая в Украине. Как известно, перед этим, 25-го, мы сыграем с литовцами. Предварительно известно и место проведения встречи - Харьков. Ну а на 2 июня запланирован матч в Осло со сборной Норвегии. Что касается места проведения поединка с румынами, то этот вопрос решится в течение двух недель», - сказал Владимир Лашкул. В то же время, по другой информации, в этот день, 29 мая, сборная Украины должна провести спарринг с командой Нигерии. Ранее от контрольного поединка со сборной Украины в этот день отказались алжирцы, сообщает «Корреспондент».