Кличко: Наши с Сосновским шансы на победу – 50 на 50

Чемпион WBC в супертяжелом весе украинец Виталий Кличко назвал своего будущего соперника, поляка Альберта Сосновского представителем нового поколения в боксе и сказал, что они оба имеют равные шансы на победу в поединке, передает ALLBoxing.ru. «Он не настолько известен, как Али или Льюис, но он представитель нового поколения, которое наступает нам на пятки», - отметил украинский боксер. «Я не хочу недооценивать его. Наши шансы на победу - 50 на 50», - заявил Кличко-старший. Напомним, что Виталий Кличко проведет бой с Альбертом Сосновски 29 мая в немецком Гельзенкирхене.