Уэбберу не очень нравится новый сектор трассы в Бахрейне

Австралийский пилот «Ред Булл» Марк Уэббер не впечатлен новой секцией трассы в Сахире, которая включает в себя восемь поворотов. «Ничего особенного, только жесткие повороты. Разгон, торможение, разгон, торможение», – цитирует Уэббера ESPN. Его напарник Себастьян Феттель тоже не выказал особой радости от модифицированной трассы. «Я бы предпочел несколько высокоскоростных поворотов», – сказал Себастьян. Главный конструктор трассы «Бахрейн Интернэшнл» Герман Тильке отметил, что этот участок трассы был разработан давно. «Эта петля существует уже несколько лет. Она была создана для гонок на выносливость, чтобы на трассе выступало больше автомобилей», – цитирует Тильке Auto Motor und Sport.