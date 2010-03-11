Ромарио оштрафовали за отказ от теста на алкоголь

Чемпион мира по футболу Ромарио был оштрафован за отказ от прохождения теста на наличие алкоголя в крови, проводимый по требованию дорожной полиции Бразилии. Инцидент произошел рано утром 8 марта, когда полицейские остановили автомобиль Ромарио в рамках операции по проверке водителей на алкоголь, сообщает Associated Press. Бывший футболист отказался от прохождения теста без объяснения причин. Ромарио позвонил своему другу, который приехал и отвез его домой. Спортсмен был оштрафован на 530 долларов США (938 бразильских реалов). 44-летний Ромарио стал чемпионом мира в 1994 году в составе сборной Бразилии. Он является одним из самых результативных нападающих в истории футбола: по собственным подсчетам, форвард забил тысячу голов. «Лента.ru»