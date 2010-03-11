НХЛ. Овечкин «переквалифицировался» в телохранители

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Каролиной» (4:3 ОТ) запомнился не только двумя голевыми передачами, но и своей игрой в одном из эпизодов третьего периода. После мощного силового приёма против его центрального нападающего Никласа Бэкстрёма, Овечкин моментально сокрушил обидчика своего партнёра Туомо Рууту, и в этой же смене припечатал к борту ещё одного хоккеиста соперника – Бретта Карсона. Бэкстрём не упустил возможности пошутить по поводу этого момента: «Овечкин – мой телохранитель», – сказал он в интервью The Washington Post, передает Чемпионат.ру.