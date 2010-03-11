Димитров: Валуев и денег не заработал, и отношения с Зауэрландом испортил

Бывший менеджер экс-чемпиона мира Николая Валуева Борис Димитров рассказал о причинах размолвки со своим подопечным. О причинах размолвки с Валуевым: «Я был категорически против того, чтобы Коля передавал доверенность на ведение переговоров по организации боя с Виталием Кличко Дону Кингу. Не секрет, что братья Кличко не очень любят этого американского промоутера. И наоборот. С такими отношениями успеха не добьешся. Для меня это было очевидно. Увы, Николай придерживался другой точки зрения. Если бы Николай согласился на условия Кличко, он бы получил около 50% от гонорара, который предлагал Виталий». Об отношении Валуева с Вилфридом Зауэрландом: «Нужно было довериться Вильфриду Зауэрланду. Уверен, он бы нашел с Виталием Кличко общий язык, а так получилось, что с боем, за который Коля мог получить хорошие деньги и шанс вновь стать чемпионом мира, не сложилось. Да еще и отношения с Зауэрландом испортились – ребята крепко обиделись за то, что Николай поручил проводить переговоры не им, а Дону Кингу», – цитирует Бориса Димитрова «Блик».