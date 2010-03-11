У Украинской федерации гимнастики – новый президент

Вчера в Киеве состоялось заседание президиума Украинской Федерации гимнастики, главным поводом к проведению которого послужило заявление Виктора Коржа об отставке с поста президента УФГ. Согласно пункту 4.17 Статута УФГ, его обязанности должен выполнять первый вице-президент. Но единогласным решением 12 присутствовавших членов президиума из 15-ти - Игорь Коробчинский вступил в должность без приставки "исполняющий обязанности". Напомним, чемпион мира и олимпийский чемпион уже занимал президентское кресло в период с 2000 по 2004 годы. - Решение Виктора Коржа об отставке было жестким и бесповоротным, - прокомментировал итоги заседания президиума УФГ Игорь Коробчинский. - Хотя многие, и я в частности, просили его остаться. В заявлении об уходе четко написано «по собственному желанию». В мотивы мы не посвящены. Но предполагаю, что перед человеком открываются новые горизонты. Система работы Федерации, которую построил Виктор Петрович, доказала свою эффективность. Фактически произойдет только смена подписи и реквизитов. Мы будем придерживаться выбранного курса на развитие всех гимнастических дисциплин, не отступая при этом от устава. Хочу подчеркнуть, что это общественная работа, и зарплату президент не получает. Если президиум увидит, что я не справляюсь со своими обязанностями или же я сам по каким-либо причинам вынужден буду отказаться от их исполнения, то будет инициирована внеочередная выборная конференция. Отметим, что Игорь Коробчинский продолжает оставаться главным тренером женской сборной Украины. Сейчас его подопечные находятся на сборе в Конча-Заспе, готовятся к чемпионату Европы, который пройдет 28 апреля - 2 мая в Бирмингеме. В контрольных тренировках участвуют Яна Демьянчук, Евгения Черний, Валентина Голенкова, Ангелина Кислая, Алина Фоменко и Наталья Кононенко, сообщает «Спорт.com.ua». Окончательную пятерку тренерский штаб обещает назвать 12 апреля. Нет среди претенденток на поездку в Великобританию финалистки Олимпиады в Пекине Анастасии Коваль. Она не успела восстановиться после операции на плече. Если молодежь примет участие в Кубке Захаровой, то у ведущих гимнасток никаких международных стартов до континентального форума не предвидится. «Кубки мира в календаре есть, но поскольку у нас нулевой бюджет, мы не можем в них участвовать», - объясняет Игорь Коробчинский.