У Украинской федерации гимнастики – новый президент

11 марта 2010, 13:35

Вчера в Киеве состоялось заседание президиума Украинской Федерации гимнастики, главным поводом к проведению которого послужило заявление Виктора Коржа об отставке с поста президента УФГ. Согласно пункту 4.17 Статута УФГ, его обязанности должен выполнять первый вице-президент. Но единогласным решением 12 присутствовавших членов президиума из 15-ти - Игорь Коробчинский вступил в должность без приставки "исполняющий обязанности". Напомним, чемпион мира и олимпийский чемпион уже занимал президентское кресло в период с 2000 по 2004 годы. - Решение Виктора Коржа об отставке было жестким и бесповоротным, - прокомментировал итоги заседания президиума УФГ Игорь Коробчинский. - Хотя многие, и я в частности, просили его остаться. В заявлении об уходе четко написано «по собственному желанию». В мотивы мы не посвящены. Но предполагаю, что перед человеком открываются новые горизонты. Система работы Федерации, которую построил Виктор Петрович, доказала свою эффективность. Фактически произойдет только смена подписи и реквизитов. Мы будем придерживаться выбранного курса на развитие всех гимнастических дисциплин, не отступая при этом от устава. Хочу подчеркнуть, что это общественная работа, и зарплату президент не получает. Если президиум увидит, что я не справляюсь со своими обязанностями или же я сам по каким-либо причинам вынужден буду отказаться от их исполнения, то будет инициирована внеочередная выборная конференция. Отметим, что Игорь Коробчинский продолжает оставаться главным тренером женской сборной Украины. Сейчас его подопечные находятся на сборе в Конча-Заспе, готовятся к чемпионату Европы, который пройдет 28 апреля - 2 мая в Бирмингеме. В контрольных тренировках участвуют Яна Демьянчук, Евгения Черний, Валентина Голенкова, Ангелина Кислая, Алина Фоменко и Наталья Кононенко, сообщает «Спорт.com.ua». Окончательную пятерку тренерский штаб обещает назвать 12 апреля. Нет среди претенденток на поездку в Великобританию финалистки Олимпиады в Пекине Анастасии Коваль. Она не успела восстановиться после операции на плече. Если молодежь примет участие в Кубке Захаровой, то у ведущих гимнасток никаких международных стартов до континентального форума не предвидится. «Кубки мира в календаре есть, но поскольку у нас нулевой бюджет, мы не можем в них участвовать», - объясняет Игорь Коробчинский.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
18:56
Протрамповского сенатора обвинили в торговле инсайдом - Bloomberg
18:54
Путин боится только одного — западные СМИ
18:46
"Они там окончательно е*нулись?". В Киевсовете решили потратить 140 млн гривень на табло в метро Фото
18:33
Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего Видео
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
09:25
В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе
09:09
Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять