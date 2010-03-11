Чемпион России по кикбоксингу возглавлял преступную группировку

Оперативники петербургского наркоконтроля и центра по противодействию экстремизму задержали членов ОПГ, занимавшейся сбытом крупных партий гашиша, амфетамина, героина и кокаина. Оптовые поставки наркотиков осуществлялись из Петербурга в Москву. Преступная группа состояла из бывших и действующих профессиональных спортсменов. «Костяк группы составляли пять человек. Предполагаемый организатор преступной группы - гражданин 1980 года рождения, выпускник СПбГУ физической культуры и спорта им. Лесгафта, являлся чемпионом России по профессиональному кикбоксингу. Еще два члена группы, уроженцы Петербурга 1979 и 1978 годов рождения - ранее играли в Российской любительской хоккейной лиге. Также в группу входили два жителя Москвы, 1989 и 1986 годов рождения», – сообщили «Газете.Ru» в петербургском управлении Госнаркоконтроля. Во время обысков квартир членов ОПГ было обнаружено и изъято около 500 граммов амфетамина и около 500 граммов героина. Группа отличалась четким распределением обязанностей, жесткой дисциплиной. Для конспирации члены группы регулярно меняли сотовые телефоны, для хранения и расфасовки наркотических средств использовались квартиры наркозависимых. При передаче наркотиков и при сборе денежных средств члены группы пользовались тайниками, исключавшими передачу наркотиков и денег из рук в руки и личные встречи. По оперативной информации выручка от сбыта наркотиков в месяц составляла до полумиллиона рублей.