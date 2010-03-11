Бекхэм назвал команду, за которую будет болеть в Лиге чемпионов

Полузащитник «Милана» Дэвид Бекхэм пожелал английскому футбольному клуб «Манчестер Юнайтед» выиграть Лигу чемпионов, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на BBC News. Бекхэм заявил, что будет болеть за «МЮ» после поражения «Милана» от этой команды в 1/8 финала Лиги чемпионов. 11 марта «Манчестер Юнайтед» выиграл ответный матч со счетом 4:0. 34-летний Бекхэм начинал профессиональную карьеру в «Манчестер Юнайтед» и выступал за этот клуб с 1993 по 2003 год. Затем он перешел в мадридский «Реал», в 2007 году стал игроком американского «Лос-Анджелес Гэлакси», а в настоящее время выступает за «Милан» на правах аренды. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «МЮ» - «Милан» прошел в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Бекхэм сыграл на этой арене впервые с тех пор, как покинул «Юнайтед». Англичанин вышел на поле на 64-й минуте, и болельщики «Манчестера» встретили его аплодисментами. После матча Бекхэм признался, что он очень расстроился из-за поражения, но поблагодарил болельщиков за поддержку. По сумме двух встреч «Манчестер Юнайтед» победил «Милан» со счетом 7:2.