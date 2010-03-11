КХЛ. «Авангард» нанял психически нездорового тренера

Перед стартом плей-офф Континентальной хоккейной лиги генеральный менеджер омского клуба «Авангард» Анатолий Бардин объявил об усилении тренерского штаба. Главным тренером назначен опытный финский специалист Раймо Сумманен, сообщает NEWSru.com со ссылкой на официальный сайт команды. Помогать Сумманену будут прежний наставник «ястребов» Игорь Никитин, при котором команда заняла пятое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, и Василий Тихонов. В качестве клубного тренера Сумманен возглавлял финский «Йокерит», с которым он в 2002 году выиграл чемпионат финской лиги, швейцарский "Рапперсвиль-Йона Лейкерс" (2008-2009). В 2003 и 2004 годах - главный тренер национальной сборной Финляндии, которая в 2004-м завоевала серебро чемпионата мира. Как выяснил портал All hockey, со своего последнего места работы - клуба «Рапперсвиль» - Сумманен был уволен не только за плачевные результаты, но и за серьезные проблемы с психическим здоровьем. По утверждению ряда источников, финский тренер неоднократно избивал хоккеистов, но был уволен только тогда, когда поднял руку на 65-летнего доктора команды. Также известно, что Сумманен попытался затеять драку с тренером Альпо Сухо на национальном финском телевидении. По данным источника, тренерская карьера Сумманена в Европе после инцидента в «Рапперсвиле» была бы закончена, если бы не приглашение в омский клуб. Тренерский штаб в новом составе нацелен на упорную борьбу «Авангарда» за Кубок Гагарина, говорится в заявлении пресс-службы. В первом круге плей-офф «Авангард» встречается с нижнекамским «Нефтехимиком».