Данни готовится «слинять» из «Зенита» в «Челси»

Восстановившийся после тяжелой травмы португальский полузащитник питерского «Зенита» Данни хочет доказать боссам лондонского «Челси», что по-прежнему стоит 25 миллионов фунтов, которые питерцы уплатили за него московскому «Динамо» в 2008-м году, сообщает Daily Mail. Данни был близок к переходу в английский клуб, однако ему помешал это сделать разрыв передней крестообразной связки правого колена, полученный на тренировке «Зенита» в мае прошлого года. Ожидается, что он впервые за 10 месяцев выйдет на поле в официальном матче в субботу в стартовом туре чемпионата России против самарских «Крыльев Советов». «Травма серьезно осложнила мне жизнь, - признался 26-летний португалец. - Она не позволила мне оказаться в «Челси». Кроме того, еще до нее я почти перешел в «Ювентус». Но я понимаю их позицию. Они должны подумать дважды перед тем, как подписать игрока с травмой». «Зенит» не намерен продавать игрока, призванного заменить ушедшего в «Арсенал» Андрея Аршавина, дешевле, чем за 25 миллионов фунтов.