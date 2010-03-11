Польша в шоке от выбора Виталия Кличко

Польша находится в шоке. Там никак не ожидали, что чемпион мира по боксу по версии WBC Виталий Кличко выберет себе в соперники поляка Альберта Сосновского. «Это похоже на первоапрельскую шутку, - пишет газета Wyborcza. - Круче была бы только новость о том, что сборная Бразилии хочет сыграть с Польшей и еще предлагает за это миллион долларов!». А в газете Super Express рассказали, что они отвели под новость о Кличко сразу три газетные полосы! «Я помню Сосновского с самого начала его карьеры, - пишет журналист. - Он, как и Кличко, пришел из кикбоксинга, и о боксе имел очень слабое представление, не говоря уже о технике. Сначала был обычным «джорнименом»-- ехал драться, куда звали, но за последние три года он сделал большой прогресс, а переломным моментом стало поражение от Лоуренса в 2008-м - до этого Альберту выбирали легких противников, а после поражения они с промоутером решили рискнуть. Сосновский поехал в Лондон драться с Дэнни Уильямсом, и аутсайдер неожиданно выиграл, потом был ничейный бой с Пьянеттою, в котором поляк выглядел лучше, хотя боксировал на уколах, и наконец - выигрыш титула чемпиона Европы». Польский журналист оценивает шансы Сосновского до 10%, а Виталия называет лучшим супертяжеловесом в мире, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на ТСН. Отметим, что Альберт не настолько популярен в Польше, как, например, его коллега Адамек, но местные журналисты предполагают, что половина трибун 60-тысячной арены в Гельзенкирхене вполне может заполниться поляками. А популярность Сосновский получает и вне ринга. Недавно он принял участие в записи нового альбома польских рэпперов Сокола и Поной, которые потом расхваливали чувство ритма Сосновского. Так что, возможно, на бой с Кличко поляк выйдет под свою же песню.