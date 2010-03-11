Формула-1. Алонсо назвал фаворитов начала чемпионата

Пилот «Феррари» Фернандо Алонсо заявил, что не слишком подробно следил за результатами зимних тестов Формулы-1 перед стартом нового сезона. «Мы не слишком подробно сравниваем зимние времена на круге и делаем прогнозы на первую гонку. Мы концентрируемся на нашей программе, пытаемся быть настолько хорошими, насколько это возможно. Думаю, каждая из четырех команд — «Ред Булл», «Мерседес», «Макларен» и «Феррари» — может быть фаворитом в первой гонке и начале чемпионата. У «Заубера» и «Форс Индия» тоже будут очень хорошие выступления. Но мы сделаем всё, мы хорошо готовы, а чемпионский титул завоёвывается в ноябре, а не в марте», — цитирует Алонсо Чемпионат.ру со ссылкой на Autosport.