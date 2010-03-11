Поветкин: Кличко победит Чемберса по очкам

Обязательный претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF россиянин Александр Поветкин дал комментарий относительно предстоящего поединка между Владимиром Кличко и Эдди Чемберсом. «Чемберс очень хороший боксер. Я думаю, что поединок будет очень зрелищным и интересным, но Чемберс вряд ли сможет также удачно действовать как против Дмитренко. Скорее всего, Владимр Кличко победит по очкам. Что касается моего боя против Владимира, то о нем говорить еще рано. Вот если подпишем контракт тогда и поговорим», – цитирует Александра Поветкина Sports.ru со ссылкой на Boxingscene.com.