Пропавший одесский болельщик мог стать жертвой николаевских фанатов

В Николаеве пропал без вести болельщик БК «Одесса». Несколько часов 21-летнего парня искали его товарищи, однако назад в Южную Пальмиру отправились без него… Как сообщает МОСТ-Одесса со ссылкой на газету «Одесская жизнь», инцидент произошел 27 февраля в Николаеве, где местный муниципальный клуб принимал БК «Одесса». Поддержать родную команду в выездном поединке прибыли несколько десятков одесских болельщиков. Был среди них и 21-летний Юрий Юрченко. По окончании поединка, завершившегося поражением «акул», парень вместе со всеми вышел из спорткомплекса «Надежда» и направился к автобусу, нанятому одесским клубом. Однако в какой-то момент он вернулся в зал, чтобы забрать забытый там рюкзак. С тех пор Ю. Юрченко никто не видел. Товарищи несколько часов искали его, но, так и не найдя, вынуждены были уехать домой. Как выяснилось позже, в Одессу он не вернулся, хотя прошло уже больше недели. В ГУ УМВД в Николаевской области о пропаже молодого человека ничего не знают. Обстоятельства усугубляются еще и тем, что во время того матча с худшей стороны проявили себя фанаты «Черноморца», которые приехали на матч «помахаться» с принципиальным соперником. В результате их «боления» игра была остановлена на десять минут, сломаны несколько кресел. В то же время болельщики БК «Одесса» всю игру мирно поддерживали свою команду в отведенном им гостевом секторе. Не исключено, что Ю. Юрченко мог стать жертвой обозленных николаевских фанатов, отмечает издание