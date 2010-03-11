Хиддинк хочет как можно скорее разорвать контракт с Россией

Гус Хиддинк, заканчивающий свою работу на посту главного тренера сборной России, хочет как можно скорее завершить свои отношения с Российским футбольным союзом, сообщил его советник. «Я надеюсь, ситуация с его контрактом разрешится к концу месяца или даже раньше», – сообщил Рейтер Кис ван Ньювенхаузен. Контракт Хиддинка с РФС завешается 15 июля, а с 1 августа он начнет тренировать сборную Турции. Ван Ньювенхаузен подтвердил, что Хиддинк получил предложение от сборной Кот Д'Ивуара возглавить команду на чемпионате мира в ЮАР, однако голландец сначала хочет освободиться от обязательств, данных РФС. «Мы должны быть честны с Кот Д'Ивуаром и дать им определенный ответ в ближайшие две недели», – сказал ван Ньювенхаузен. «Однако мы ничего не можем сделать, пока не разберемся с контрактом с Россией. Мы получили их предложение, но это не означает, что Гус его примет, даже если успеет освободиться от контракта с Россией. По крайней мере, он сможет сам принять решение», – сказал ван Ньювенхаузен. «Это правда, моему клиенту не платили с января, но в настоящий момент я не собираюсь оказывать никакого юридического давления на РФС, еще есть время, чтобы решить проблему», – продолжил ван Ньювенхаузен. – Сначала мы должны выработать решение вместе с РФС. Я готов прилететь в Москву или, если господин Фурсенко хочет, он может прилететь в Амстердам для уточнения всех деталей».