Натт: Конный спорт – это наркотик, опаснее, чем экстази

Английский психиатр и нейропсихофармаколог, профессор Дэвид Натт опубликовал статью «Конезависимость — неизученная зависимость и ее значение для текущей дискуссии о вреде наркотиков», в которой утверждается, что конный спорт опаснее экстази. Таким образом, конный спорт, по мнению Натта, опасней наркотика принадлежащей классу A — самых тяжёлых веществ по классификации, принятой британским законодательством. До этого Натт прославился тем, что изобрел алкоголь для водителей, сообщает английская пресса.