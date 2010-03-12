Ф/катание. ЮЧМ. Перед произвольным танцем украинцы держатся в десятке

Украинский танцевальный дуэт Анастасия Галета и Алексей Шумский после оригинального танца удерживают восьмую позицию (75,44 баллов). Идущих девятыми американцев Пайпер Джиллз и Захари Донохью они опережают чуть менее, чем на два балла. Отрыв от седьмой позиции Рэйчел Тиббеттс и Коллина Брюбэйкера из США составляет более пяти баллов. Россияне Елена Илиных и Никита Кацалапов продолжают уверенно лидировать (97,46). На вторую позицию поднялись канадцы Александра Поль и Митчелл Ислам (89,22). Третьи пока россияне Ксения Монько и Кирилл Халявин (87,72). Второй комплект наград разыграли парни. Японец Юзури Ханью в прошлом году был лишь 12-м на юниорском чемпионате мира, а в этом сумел взойти на высшую ступеньку пьедестала. Серебро у китайца Нан Сонга. Россиянин Артур Гачинский перепрыгнул с шестого места на третье. Лидер после короткой программы американец Грант Хохштайн в произвольной программе был лишь седьмым, что откинуло его на итоговую пятую позицию. Сегодня медали разыграют танцоры, а девушки презентуют свои короткие программы. От Украины в Гааге выступит Алина Милевская.