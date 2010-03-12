Л/атлетика. Зимний ЧМ. Касьянов третий после первого вида многоборья

В Дохе продолжается чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях. В борьбу за награды вступили многобрцы. В соревнованиях принимают участие лишь восемь мужчин, но по своей силе они практически равны. Первым видом программы многоборцев был бег на 60 метров. Украинец Алексей Касьянов финишировал третьим. Вперед он пропустил лишь двух американцев — олимпийского чемпиона и действующего чемпиона мира в закрытых помещениях Брайяна Клэя и действующего чемпиона мира Трея Харди. Следующий вид в программе многоборцев — прыжки в длину. Легкая атлетика. Чемпионат мира в закрытых помещениях. Доха (Катар) 12-14 марта Семиборье. Мужчины. Результаты после первого вида 1. Брайян Клэй (США) — 6,67 с — 1003 очка 2. Трей Харди (США) — 6,80 — 955 3. Алексей Касьянов (УКРАИНА) — 6,93 — 907 4. Алексей Дроздов (Россия) — 7,08 — 854 5. Леонель Суарес (Куба) — 7,15 — 830 6. Роман Шебрле (Чехия) — 7,20 — 813 7. Андрей Кравченко (Беларусь) — 7,22 — 806 8. Александр Погорелов (Россия) — 7,68 — 656