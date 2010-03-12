Л/атлетика. Зимний ЧМ. Кревсун не прошла квалификацию

Юлия Кревсун не сумела пройти в финал в беге на 800 метров. На отметке 600 метров украинка лидировала, однако финишириовала лишь пятой с отставанием от победительницы забега американки Анны Пирс почти в секунду. Что произошло, не находясь на стадионе и не имея видеотрансляции, сказать сложно. Чемпионат закончился и для еще одной нашей соотечественницы — Наталии Лупу. Легкая атлетика. Чемпионат мира в закрытых помещениях. Доха (Катар) 12-14 марта 800 метров. Женщины 1. Дженнифер Мидоуз (Великобритания) — 2.00,39 2. Мария Савинова (Россия) — 2.00,95 3. Ангелика Кичока (Польша) — 2.01,00 4. Алисия Джнсон (США) — 2.01,55 5. Анна Пирс (США) — 2.03,05 6. Евгения Зинурова (Россия) — 2.03,44 ...10. Юлия Кревсун (УКРАИНА) — 2.03,91 ...11. Наталия Лупу (УКРАИНА) — 2.04,30