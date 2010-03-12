Суркис: Гусев – один из лучших игроков киевского «Динамо»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис опроверг слухи о конфликте Олега Гусева с Валерием Газзаевым и назвал полузащитника одним из лучших футболистов команды. «Переговоры о продлении контракта с Гусевым завершены, мы заключили соглашение на три года. Все эти разговоры в прессе о каких-то конфликтах надуманы, поэтому мы взяли паузу на несколько дней с оглашением этой информации. Сейчас, после травмы, Олег не попадает в основу, но, я надеюсь, уже в ближайшее время он восстановит былые кондиции. Олегу всего двадцать шесть, я считаю его одним из лучших наших игроков», - приводит слова Суркиса газета «Блик».